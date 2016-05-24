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市委常委、宣传部长杨颖一行莅临遂报集团视察调
戴见明率队调研遂报集团融媒体建设发展情况
遂宁新闻网再获全国性大奖
喜讯！遂报集团获得三项全国大奖
遂报集团“深化报业体制改革”项目获中国报业第
遂报集团2016年年会暨业务工作争创一流业绩颁奖
奔跑吧 遂报人！——遂报集团2017年度“迎春运
市委常委、宣传部长杨颖新春慰问我市新闻工作者
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遂宁日报报业集团2016年年会暨业务工作
遂宁日报报业集团党委重温入党誓词
遂宁日报报业集团MV《信念》
遂报集团落实“两学一做”基层助春耕
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遂宁日报报业集团是2008年1月经中共遂宁市委批准组建的四川省首个市州级党报报业集团，是正县级事业法人单位。与遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司两个事业法人单位一个企业法人单位“三块牌子、一套人马”实行集团化、企业化管理。集团旗下四川博宇传媒有限公司现有10多个分子公司，经营业务包括传媒及相关产业、资本运营等..
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旗下公司
集团记者
12-14
遂宁晚刊社会民生部获得第三季度宣传事
12-14
博宇传媒教卫咨询分公司获得第三季度产
12-14
博宇传媒地产分公司获得第三季度经营活
12-14
遂宁新闻网新媒体中心获得第三季度新媒
12-14
杨俊获得第三季度编辑金牌奖
05-24
乐山日报社与遂报集团交流媒体融合
05-31
遂报集团法人治理结构建设试点改革全面
06-30
遂宁新闻网晋升国家一类新闻网站
05-24
遂宁日报报业集团荣获“经营创新十强”
05-24
遂宁日报报业集团喜获“中国报业融合发
05-24
遂宁日报报业集团喜获“中国报业经营管
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