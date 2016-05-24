遂宁日报报业集团是2008年1月经中共遂宁市委批准组建的四川省首个市州级党报报业集团，是正县级事业法人单位。与遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司两个事业法人单位一个企业法人单位“三块牌子、一套人马”实行集团化、企业化管理。集团旗下四川博宇传媒有限公司现有10多个分子公司，经营业务包括传媒及相关产业、资本运营等..